'Polisiz' deyip istedikleri parayı vermeyen şoförü yaraladılar: TIR'da 150 bin Euro bulundu

15 Nisan 2022 Cuma, 15:53

Olay, sabaha karşı Çorlu'nun Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yurt dışından Türkiye'ye gelen TIR sürücüsü Abdullah K., aracını arıza yapınca sanayi sitesindeki servisinin önüne çekti. Aracının içinde servisin açılmasını bekleyen Abdullah K.'nin yanına bir otomobille 2 kişi geldi.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtıp Abdullah K.'den para istedi.

Şoförün, üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine 2 kişi, tabanca ile Abdullah K.'ye iki el ateş açtı. Boynundan ve kolundan yaralanan Abdullah K., aracını çalıştırıp bölgeden hızla uzaklaştı. 500 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınıp buradaki kişilere yaralandığını söyleyen Abdullah K., ambulans çağırmalarını istedi.