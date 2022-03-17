Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi: 'Pandemi bitti' deriz

17 Mart 2022 Perşembe, 11:50

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, koronavirüs salgınında Omicron varyantı ile ilgili konuştu.

Enginyurt, “Ordu’da, Türkiye’de ve tüm dünyada vaka sayıları düşmekte, bununla beraber ölüm oranları azalmaktadır. Bu iki gelişmeye bağlı olarak artık aşının etkinliği kanıtlanmıştır. Yani vaka sayılarındaki düşüş aşılara bağlıdır. Bunun yanı sıra son varyant olan Omicron varyantı etkisiz bir varyanttır. Bizler virüslerde bunu bekliyorduk. Bundan sonraki varyantta koronavirüs tamamen yok olacaktır. Araya olumlu etkenler de girecek. Havaların ısınmasıyla birlikte vaka sayıları çok daha düşecek. Vatandaşlarımızın bundan sonrası için yapması gereken sadece toplu ortamlarda maske takmalarıdır. Bunun dışında da hatırlatma dozu aşılarını muhakkak yapmaları gerekiyor” dedi.



