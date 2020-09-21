Rıdvan Dilmen canlı yayında böyle çıkıştı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:23

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini göreve getirdiğine yönelik iddialara çok sert yanıt verdi.

MHK'yi kendi atadığı iddialarına çok sert şekilde yanıt veren Rıdvan Dilmen, NTV'de ekrana gelen %100 Futbol programında adeta meydan okudu.

"BENİ NE SERHAT BEY İLGİLENDİRİR, NE A SPOR, NE ATV..."

"A Spor'da sabah akşam ulan Göksel falan.. Serhat Bey siz de bir dur deyin, bir dakika deiyn, ne oluyor deyin! Tahkim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatı olamaz. Ve deyin ki, Nihat Özdemir'e, kardeşim sen daha hala niye değiştiremiyorsun? Ben çok güçlüyüm ya, on tane MHK Başkanı geldi, Fenerbahçe şampiyon olmadı, ben yapacak mıyım? O zaman neden getirememişim çok gücüm varsa?" diyen Rıdvan Dilmen, "Logoya güvenip yapmayın, beni hiç kimse ilgilendirmez, ne Serhat Bey ilgilendirir, ne A Spor, ne ATV ilgilendirir. Ben ne Pelikan anlarım, ne demek olduğunu da bilmem, yandaş falan anlamam. Siyaset de konuşmuyorum, ben yandaş falan da değilim. Sayın Cumhurbaşkanının hayranı olan birisiyim" dedi.

Rıdvan Dilmen, "Siz aslında en büyük kötülüğü devlete yapıyorsunuz, yapmayın" derken, şunları söyledi:

"Ben vatansever, 30 senedir gurur duyarak Cumhurbaşkanını çok seven, her gün onun için dua eden bir insanım. Ama akraba derecesinde olan bir insanın yönettiği gazetede sabah akşam bana hakaret ediliyorsa dur derim, bir dakika derim."