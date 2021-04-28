Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:41

Rize ikizdere’de işkence dere vadisine yapılmak istenen taş ocağına karşı köylerin mücadelesi 8. gününde devam ediyor. Köylüler sabah erken saatlerde yol çalışması yapılan alanda gelerek iş makinesinin hedefinde olan ağaçlara çıktı.

Çıktığı ağaçtan seslenen direnişçi köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Bu ağaçları yıkmaları için önce bizi yıkman lazım. Önceleri atalarımız kendilerini vahşi hayvanlardan korumak için ağaçların üzerinde yaşardı. Şimdi biz ağaçları korumak için ağaçların üzerine çıktık” dedi.

Köylüler Tarkan ve Sunay Akın gibi direnişe destek veren isimleri de alana davet ederek, “Burada sizin de çıkabileceğiniz ağaçlar var” dediler.