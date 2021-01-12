Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
Saadet Partisi, Whatsapp uygukamasının 'kişisel verilerin paylaşımına zorunluluk' getirdiği kullanıcı sözleşmesine dikkat çeken bir video yayınladı. “Verilerimiz gizli değil” denilerek paylaşılan videoda, hayat pahalılığı, işsizlik, eğitim sistemi, adalet konularında yaşanan sorunları dikkat çekildi.
Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile hayat pahalılığı, işsizlik, eğitim sistemi, adalet konularındaki sorunlara değinildi. Whatsapp uygulamasının kişisel verilerin paylaşımına zorunluluk getirdiği kullanıcı sözleşmesi sonrasında farklı uygulamalar önerilmesine de gönderme yapılan videoda, "Verilerimiz gizli değil. Hayat pahalılığı, işsizlik, eğitim sistemi, adalet konularındaki sıkıntılar… Halkın sıkıntılarına kulak tıkayan yönetim anlayışını kabul etmiyoruz" denildi.
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