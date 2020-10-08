Saadet Partisi'nden dolar videosu: "Bir kilim yetmez"
Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından “Bir kilim yetmez” sloganıyla bir video paylaşıldı. Videoda, doların 7 lira 94 kuruş, euro’nun 9 lira 34 kuruş olduğu hatırlatıldı ve altın fiyatına yer verildi.
Doluya karşı araçlarını kilim ve kumaşlarla korumaya çalışan yurttaşların görüntüleri Saadet Partisi’nin gündeminde. SP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, doluya karşı alınan önlemler üzerinden ekonomi eleştirisi yapıldı. Videoda, doların 7 lira 94 kuruş, euro’nun 9 lira 34 kuruş olduğu hatırlatıldı ve altın fiyatına yer verildi.
Videoya doludan araçlarını korumaya çalışanların oluşturduğu görüntüler de eklenerek, “Bir kilim yetmez” denildi.
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