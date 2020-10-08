Saadet Partisi'nden dolar videosu: "Bir kilim yetmez"

08 Ekim 2020 Perşembe, 23:02

Doluya karşı araçlarını kilim ve kumaşlarla korumaya çalışan yurttaşların görüntüleri Saadet Partisi’nin gündeminde. SP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, doluya karşı alınan önlemler üzerinden ekonomi eleştirisi yapıldı. Videoda, doların 7 lira 94 kuruş, euro’nun 9 lira 34 kuruş olduğu hatırlatıldı ve altın fiyatına yer verildi.

Videoya doludan araçlarını korumaya çalışanların oluşturduğu görüntüler de eklenerek, “Bir kilim yetmez” denildi.



