Saadet Partisi'nden ÖTV'li araç reklamı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:49

Saadet Partisi, dün (30 Ağustos) getirilen ÖTV zammını eleştiren bir parodi reklam filmi hazırladı. devletimden.com isimli parodi internet sitesini konu alan reklamda, otomobillerden alınan yüksek ÖTV eleştirildi.

Dün yayımlanan kararla, otomobillerde, yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah 15 bin TL arttırılırken, yüzde 60 dilimi yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise daha yüksek oranlarda zam yapıldı.