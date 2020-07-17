Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:09

Karadeniz’de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya’nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi. Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.