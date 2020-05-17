Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'e sırtını döndü
Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'i hastane ziyareti sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken hastanenin sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Wilmes'in girişi sırasında hastanenin hemşire ve doktorları sırtlarını döndü.
Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere tepki göstermek için düzenlediklerini belirtti.
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