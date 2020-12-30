Sağlık çalışanları isyanda: Öfkeliyiz, tükendik, ölüyoruz

30 Aralık 2020 Çarşamba, 16:05

İzmir’de sağlık çalışanları, meslek odaları ve tabip odası üyeleri Konak'ta SGK İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

AÇIKLANAN SAYILARIN HER BİRİ CANDI; ANNEYDİ, BABAYDI, ÇOCUKTU, EŞTİ, DOSTTU.

Sağlık meslek örgütleri adına ortak açıklamayı yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar ve alamadığınız kararlar yüzünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir candı; anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi yönetiminiz nedeniyle kaybettik. Bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir ölümlerdi ve siz önlemediniz, önleyemediniz" dedi.

"SAĞLIK ORDUSU TÜKETİLDİ"

Çamlı açıklamasına şöyle devam etti:

"Salgının başından beri şeffaflık istedik ama hiçbir bilgiyi bizlerle paylaşmadınız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söyleyen kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek? Beş maskeyi dağıtamadınız, yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları kişisel koruyucu malzemeleri çok daha yüksek fiyatlarla, yarattığınız karaborsadan temin etmek zorunda kaldı. Sağlık çalışanları her zamankinden daha ağır koşullarda, korunmasız ve sağlıksız koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmış , yasal izin , istirahat, yer değişikliği ve emeklilik hakları ellerinden alınmıştır. Ya çalışacaksın, ya öleceksin seçenekleri arasında bırakılmışlar ve büyük bir sağlık ordusu tüketilmiştir."

"ARTIK YETER, ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Grip salgınıyla birlikte Covid-19'un yıkıcı etki yapacağı uyarısında bulunmalarına rağmen alınan aşı miktarının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Çamlı şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarını bile grip aşısı için risk grubunda saymadınız. Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde aşı bulabilmek için ASM’ler, eczaneler, hastaneler arasında dolaştı durdu. Yarattığınız bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da şiddet olarak döndü. COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz"

MESLEK ÖRGÜTLERİ ORADAYDI

Basın açıklaması, İzmir Diş Hekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik-Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SUHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD), Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) ve İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği adına ortak olarak yapıldı.

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