Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı. Sahibi ve mahalledekiler boğayı yakalamak için seferber oldu.
Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğa burada vatandaşlar tarafından sıkıştırıldı. Kızgın boğayı zaptetmek pek kolay olmadı. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. Belediye görevlilerinin devreye girmesiyle boğa sakinleştirici iğneyle vurularak sakinleştirilebildi. Boğa daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.
Video Haberler
- Beyoğlu'ndaki mucize kurtuluş kamerada
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası
- 30 metrelik falezlerden böyle atladı
- Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara
- İstanbul'da site yönetimi kavgası: Çok sayıda yaralı var
- Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
- Antalya'da kan donduran görüntüler!
- Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü!
- Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı