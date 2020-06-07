Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

07 Haziran 2020 Pazar, 11:37

Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğa burada vatandaşlar tarafından sıkıştırıldı. Kızgın boğayı zaptetmek pek kolay olmadı. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. Belediye görevlilerinin devreye girmesiyle boğa sakinleştirici iğneyle vurularak sakinleştirilebildi. Boğa daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.