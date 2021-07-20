Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı

20 Temmuz 2021 Salı, 09:34

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece’deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.