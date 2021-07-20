Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı
Küçükçekmece’de kurbanlık dana sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Çalışanlar ve markette bulunanlar neye uğradığını şaşırırken, yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece’deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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