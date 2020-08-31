Sahneden indirilen Melek Mosso ses kaydını paylaştı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:46

Şarkıcı Melek Mosso "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dediği için sahneden indirilmişti. Mosso, iktidar yanlısı Sabah Gazetesi'nin hakkında yaptığı, “Melek Mosso işin suyunu çıkardı! Melek Mosso'nun ağır siyasi göndermeleri konseri yarıda kesti..." başlıklı haberine tepki göstermesiyle olay açığa çıkmıştı.

Mosso, Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde cumartesi akşamı konser verdiği sırada sahneden indirilmesine neden olan sözlerinin ses kayıtlarını paylaştı.

Mosso’nun yaptığı paylaşımdaki ses kaydında kadın cinayetlerine yönelik tepkisi ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği duyuluyor. Mosso bu ifadelerinin ardından ise şarkıya giriyor.

Melek Mosso konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “22 Ağustos Aqua Florya konserimde konuştuklarım işte bunlardır dostlarım. Şükürler olsun ki her konserimizin ses kaydını alıyoruz. İftira atmak kolay, çamur at izi kalsın! Ama yok öyle karalayıp kaçmak! Bana özür borçlu olan kişinin pişkinliği ise bu yolda daha da güçlü durmam gerektiğini tekrar anlamamı sağladı. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısındayım. Yaşadıklarım umarım hiç bir sanatçı arkadaşımın başına gelmez” ifadelerini kullandı.