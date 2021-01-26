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Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.

(DHA)
26 Ocak 2021 Salı, 17:23

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni aratşıtırıyor.

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