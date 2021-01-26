Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.
Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni aratşıtırıyor.
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