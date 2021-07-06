Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı

06 Temmuz 2021 Salı, 17:11

Olay, Saray ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 78 AAB 358 plakalı tırına yüklediği 400 balya samanla yola çıkan Neşet Çoban, Osmanlı Mahallesi çıkışında tırın dorsesindeki saman balyalarının elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede saman balyalarını ve tırı sararken, olay yerine çok sayıda İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve elektrik personeli sevk edildi. Olay yerine gelen elektrik ekipleri tarafından mahalleye gelen elektrik kesilirken yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tır sürücüsü Neşet Çoban saman balyaları ve ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangının ardından, elektrik direklerinin ve tellerinin zarar görmesi nedeniyle mahalleye uzun süre elektrik verilemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.