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Samsun'da sanayi sitesinde yangın

Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 iş yeri ile 2 otomobil yandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 09:10

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki yangın saat 04.30 sıralarında motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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