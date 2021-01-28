Samsun'da sanayi sitesinde yangın
Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 iş yeri ile 2 otomobil yandı.
Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki yangın saat 04.30 sıralarında motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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