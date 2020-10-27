Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı

27 Ekim 2020 Salı, 17:55

Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birçok sanatçının yer aldığı ve Cumhuriyet’in 97. yılı dolayısıyla seslendirdiği bir video paylaştı.

Akpolat, paylaştığı videoya, “Sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçluyuz. Onu birlikte koruyup kollayarak ve demokrasiyle taçlandırarak yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemiz. Yaşasın Cumhuriyet!” notunu da ekledi.