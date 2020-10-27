Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, birçok sanatçının yer aldığı “Cumhuriyet” videosunu, “Sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçluyuz” notuyla paylaştı.
Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birçok sanatçının yer aldığı ve Cumhuriyet’in 97. yılı dolayısıyla seslendirdiği bir video paylaştı.
Akpolat, paylaştığı videoya, “Sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçluyuz. Onu birlikte koruyup kollayarak ve demokrasiyle taçlandırarak yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemiz. Yaşasın Cumhuriyet!” notunu da ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj