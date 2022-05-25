Sancaktepe'de hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
Sancaktepe'de kamyonetin çarptığı otomobil, hurdaya döndü. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy mevkiinde saat 14.00 sıralarında Ankara istikametine giden Mustafa Avcılar yönetimindeki 35 AAT 278 plakalı kamyonet, önünde yavaşlayan Ozan Şahin'in kullandığı01 AGN 109 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şahin araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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