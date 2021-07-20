Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

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Şanlıurfa’da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Peşlerinden koşulan kurbanlıklar, belediye ekiplerinin yardımlarıyla yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 12:57

Kentin bazı noktalarında kesilmek istenen kurbanlıklar yine sahiplerinin elinden kaçtı. Yurttaşlar kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için seferber oldu. Cadde ve sokaklarda ortalığı birbirine katan büyükbaşlar, yoğun uğraşlar sonucunda yurttaşların ve belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Bu arada Evren Sanayi bölgesinde kaçan büyükbaş hayvanı kuyruğundan yakalamak isteyen bir kişinin yere kapaklandığı görüldü.

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