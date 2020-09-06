Sapkın şeyh ağlayarak, elini öpenlerin cennete gideceğini iddia etmişti
Uşşaki tarikatı lideri Eyyub Fatih Şağban'ın, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği için tutuklanmasının ardından geçmişte verdiği vaazlar ve o vaazlardaki iddiaları duyanları şoke etti. Şağban, 2016 yılında Umre dönüşü havalimanında kendisini karşılayanların yarattığı ‘el öpme’ izdihamını ağlayarak şu sözlerle değerlendirmişti: "Bir gün uçaktan inerken millet beni karşılıyor elimi öpmek istiyor ben çekince de diyorlar ki ‘Niye çekiyorsun elini? Elini öpen cennete girecek’. 30 el, 40 el olsa da uzatıyorum işte var mı bir diyeceğiniz?"
Türkiye günlerdir Sakarya Akyazı'da patlak veren dergahta cinsel istismar skandalını konuşuyor. Kendini kamuoyuna Fatih Nurullah olarak tanıtan Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyup Fatih Şağban (58), Sakarya Ferizli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanması ardından geçmişte verdiği vaazlarda bir kez daha dinleniyor ve iddiaları ile izleyenleri şok ediyor.
ELİNİ ÖPMEK İÇİN İZDİHAM YARATMIŞLARDI
2016 yılında Uşşaki tarikat üyeleri, sapkın şeyh Eyyup Fatih Şağban'ın Umre’den dönüşü sırasında el öpmek için sıraya girmiş, Şağban'ın yolcu çıkış kapısında görünmesiyle kalabalık elini öpmek için izdihama neden olmuş, bir yandan da ilahiler ve kasideler söylenmiş, o anlar görenlerde şaşkınlığa neden olmuştu.
2016 yılında Uşşaki tarikat üyeleri, sapkın şeyh Eyyup Fatih Şağban'ın Umre’den dönüşü sırasında el öpmek için sıraya girmişti.
“MUHAMMED MUSTAFA S.A.V'İN ELİNİ TUTMAK DEMEKTİR”
İşte o karşılama ile ilgili Şağban, elini öpenlerin cennete gideceğini savunuyor ve ağlayarak şu ifadeleri kullanıyor:
*İcazet aldıktan sonra fazla öyle el öptürme meraklısı değildim. Öpenden çekiliyorum, çekiniyorum falan. Bir gün uçaktan inerken millet beni karşılıyor elimi öpmek istiyor ben çekince de diyorlar ki ‘Niye çekiyorsun elini? Elini öpen cennete girecek'.
*30 el, 40 el olsa da uzatıyorum işte var mı bir diyeceğiniz? El öpmek ne demek? Elini tutanın, elini tutmak demek. İbrahim İpek Efendi'nin elini tutanın, elini tutmak demek. Hüsnü Gülzari'nin, Seyyid Necati'nin… elini tutmak demektir. Bundan daha büyük şeref mi var kardeşlerim?
*Biz onun zamanına geldik de mi onu görmedik? Onun zamanına geldik de mi ona biat etmedik? Cenabı Hak bizi bu zamana getirdi İbrahim İpek Efendimi bize gösterdi.
FETÖ ELEBAŞI DA AĞLARDI
Sapkın şeyhin “elini öpen cennete gidecek” sözlerinin duyulduğu anlarda müritleri kendinden geçerken, Şağban’ın ağlayarak müritlerini kendinden geçirmesi akıllara geçmişte aynı yöntemi kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i getiriyor.
Şağban, Ayasofya’da tören düzenlendiği günlerde verdiği bir vaazında da tıpkı terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yıllar önce yaptığı gibi müritlerine “devlet mekanizmaları içerisinde yerlerini korumaları” çağırısında bulunmuştu.
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