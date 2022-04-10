Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi
İstanbul’da aç kalan domuzlar yiyecek bulamayınca şehir merkezine indiler.
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. Domuzlar, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Boş alandaki domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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