Savaşın simge ismi konuştu: 'Savaşı hep kitaplardan okurduk, başımıza geleceğini düşünmezdik'

25 Şubat 2022 Cuma, 10:36

Ukraynalı öğretmen Oleno Kurilo, Rusya'nın işgali sırasında yaşadıklarını Euronews aracılığıyla anlattı. Kurilo, "Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu hayatta bunun olabileceğini gerçekten hiç düşünmemiştim" dedi.

Kurilo şöyle devam etti:

"Savaşlar hakında şiirler yazdık. Ben bir müdürüm, eğitimciyim. Tarih olarak okuduk ama ülkemizde olabileceğini hiç düşünmedik. Evim tamamen yıkıldı. Penceler yok, kapılar yok. Evin bir kapısı uçtu, yerler bile çöktü. Ben çok şanslıyım. Beni hayatta tutan çok güçlü bir koruyucu meleğim olmalı."