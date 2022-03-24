Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

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Seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda 17 saat süren mesainin ardından kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 09:32

AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

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