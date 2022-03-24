Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda 17 saat süren mesainin ardından kabul edildi.
AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
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