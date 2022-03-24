Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

24 Mart 2022 Perşembe, 09:32

AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

