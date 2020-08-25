Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı: Vicdanına sığıyor mu bu yapılanlar
Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal üyesi Beyza Tufan'a cinsel saldırı tehdidine İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan tepki geldi. Akbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, ''15 Temmuz'u milletin malına, ırzına göz dikmek için mi yapıyorsunuz?'' diye sordu.
Beyza Tufan, Twitter üzerinden kendisine, "15 Temmuz'da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza" sözleriyle tacizde bulunan İsmail Korkut Kumaş isimli erkeğin mesajlarını paylaştı.
Söz konusu cinsel saldırı tehdidlerine İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Twitter üzerinden yayınladığı video ile tepki göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.
Akbaba, ''Süleyman oğlum sana sesleniyorum, Senin de annen eşin kızın var. Vicdanına sığıyor mu bu yapılanlar. Sizden diye zalimi korumayın adil olun. 15 Temmuz'u milletin malına, ırzına göz dikmek için mi yapıyorsunuz?'' dedi.
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