Şehre ulaşan koku panik yarattı
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle panik olan yurttaşlar yangının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.
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