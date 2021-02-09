Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı

09 Şubat 2021 Salı, 16:30

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüye göre, Özdağ, evinden çıktığı anda siyah olan arabasına ilerlerken arkasından gelen bir kişi elindeki sopayla Selçuk Özdağ’a vurmaya başlıyor. Bunun üzerine Selçuk Özdağ karşılık veriyor. Diğer saldırgan da görüntülerde Özdağ’a vururken görülüyor.

Saldırganlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadede Selçuk Özdağ’ın kendilerine küfür ederek yumruk attığını öne sürmüşlerdi. Ancak görüntülere bakıldığında saldırganın Selçuk Özdağ’ın arkasından gelerek vurmaya başladığı görülüyor.

Özdağ, "Bu görüntüleri soruşturma dosyasına sunduk. Biz bu görüntülerin dosyada olduğunu düşünüyorduk. Ama olmadığını anladık. Buna ilişkin de suç duyurusu yapacağız" diye konuştu.



Kaynak: Oda Tv