Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin istinat duvarına çarpıp, kanala düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.
Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Onur T. (16) yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre arkasında oturan Mehmet Can F.'nin (16) özçekim yapmaya çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan motosiklet istinat duvarına çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.
Video Haberler
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Kim öldürülecekti?
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!