Serdar Savaş, 'Ölecek 600 çocuğun hesabını kim verecek' dedi, Fatih Altaylı: Burası Halk TV değil

21 Haziran 2020 Pazar, 22:22

Habertürk'te Faftih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tartışıldı. Programa konuk olan Dr. Serdar Savaş, önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS sınavının ertlenmesi gerektiğini belirterek "Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Hocam bu sözleri Halk TV'de söyleyebilirsiniz ama burası yeri değil. Bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz" diye uyarıda bulundu.

Dr. Savaş ise YKS sınavıının neden ertelenmesi gerektiğini anlattı ve yaşanan vaka artışlarında toplumu suçlayan yalaşımların yanlış olduğunun altını çizdi.