Sevgi engel tanımadı... Ailesiyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu

15 Mayıs 2020 Cuma, 17:44

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan hemşire Lindsay Okray'ın 10 yaşındaki kızı Paige, koronavirüs nedeniyle büyükanne ve büyükbabasını göremediği ve sarılamadığı için tutkal tabancası,duş perdesi,plastik torba ve plastik plakalar ile 'kucaklama perdesi' yaptı. Büyükannesi Carol ve büyükbabası Greg'e sarılabilmek için evlerinin ön kapısına 'kucaklama perdesi' yapan 10 yaşındaki Paige'in dokunaklı videosunu sosyal medyada paylaştı. Lindsay Okray da "Paige, birinin ailesine sarılmak için bu tür bir battaniye yaptığını gösteren bir video gördü.Bir çerçeve oluşturdu.Büyükanne ve büyükbabasına sarılmak için tasarladı.Bu kız çok şaşırtıcı ve onlara sarılmaktan çok mutluyduk!"dedi.