Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün Şile otobanında yaşandı. İstanbul yönünde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü trafikteki uzun kuyruğu gördükten sonra araçlarını geri geri sürmeye başladı. Üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden geri geri ilerlemeye devam eden sürücüler paniğe neden oldu. Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü