Şişli'de korkutan yangın
Şişli'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan yurttaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan yurttaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alevlere teslim olan daire ve apartmandakilerin yaşadığı panik, çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
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