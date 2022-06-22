Siteden '30 bin TL' değerinde 4 bisiklet çaldı

Abone Ol google-news

Genellikle sabaha karşı, Beylikdüzü'ndeki bir siteye çeşitli yollarla giren hırsız, bahçedeki bisiklet parkı bölümünde bulunan bisikletleri teker teker çaldı. Olayın ardından sadece 1 bisiklet sahibinin şikayetçi olduğu öğrenilirken; çalınan bisikletlerinin toplam değerinin yaklaşık 30 bin TL olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:11

Beylikdüzü’nde bir siteye dadanan hırsız, toplamda 30 bin lira değerinde dört adet park halindeki bisikleti çalarak kaçtı. Bisikleti çalınan çocuklardan biri “Ayıp be kardeşim, ayıp” diye tepki gösterdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

bisiklet hırsız site

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler