Siteden '30 bin TL' değerinde 4 bisiklet çaldı
Genellikle sabaha karşı, Beylikdüzü'ndeki bir siteye çeşitli yollarla giren hırsız, bahçedeki bisiklet parkı bölümünde bulunan bisikletleri teker teker çaldı. Olayın ardından sadece 1 bisiklet sahibinin şikayetçi olduğu öğrenilirken; çalınan bisikletlerinin toplam değerinin yaklaşık 30 bin TL olduğu bildirildi.
Beylikdüzü’nde bir siteye dadanan hırsız, toplamda 30 bin lira değerinde dört adet park halindeki bisikleti çalarak kaçtı. Bisikleti çalınan çocuklardan biri “Ayıp be kardeşim, ayıp” diye tepki gösterdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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