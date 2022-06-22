Siteden '30 bin TL' değerinde 4 bisiklet çaldı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:11

Beylikdüzü’nde bir siteye dadanan hırsız, toplamda 30 bin lira değerinde dört adet park halindeki bisikleti çalarak kaçtı. Bisikleti çalınan çocuklardan biri “Ayıp be kardeşim, ayıp” diye tepki gösterdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.