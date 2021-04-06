Sivas'ta otomobiller çarpıştı, 5 kişi yaralandı!

06 Nisan 2021 Salı, 11:08

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Osman Yurt Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Yıldız yönetimindeki 58 ACF 690 plakalı otomobil, Halfelik Caddesi yönündeki kavşakta Yasin Yanık'ın kullandığı 58 TV 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Münire Yanık, Esma Yıldız ve Necla Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Münire Yanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.