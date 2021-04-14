Skandal olaya skandal savunma
Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” demesiyse hayrete düşürdü.
Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.’nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2’si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum” demesiyse hayrete düşürdü.
ARAÇLARI MENEDİLDİ, KORONAVİRÜS CEZASI KESİLDİ
Öte yandan şüphelilerin hastaneye geldikleri iki araç, trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulanarak trafikten menedildi.
Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL'den toplam 3 bin 843 TL, maske takmadıkları için kişi başı 900 TL'den 8 bin 100 TL olmak üzere, toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
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