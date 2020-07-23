Slogan ve şarkı belli oldu! İşte CHP kurultayının detayları

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:49

CHP'de şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen büyük kurultay bu hafta sonu Ankara'da gerçekleşecek. CHP'nin kurultayı yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda yerini almasıyla birlikte, önce ekranda eski genel başkanların mesajlarını içeren video yayınlanacak. Ardından da Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek. Kurultay'ın açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yapacak.

DİVAN BAŞKANI ÇERÇİOĞLU

Kurultay'a özel hazırlanan, söz ve müziği Ali Altay'a ait olan şarkının adı da “İktidarın yolu Kılıçdaroğlu” olarak belirlendi. Bilkent Odeon'daki pankartlarda ise “hedef iktidar” sloganı kullanılacak.

Kurultay'da divan başkanlığını da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üstlenmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu dışında genel başkanlık için Aytuğ Atıcı ve İlhan Cihaner de adaylıklarını açıklamışlardı. CHP tüzüğü gereği genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde beşinin, yani yaklaşık 70 delegenin imzası gerekiyor. Kılıçdaroğlu için gereken adaylık imzalarını CHP il başkanları verecekler.

1356 DELEGE OY KULLANACAK

CHP kurultayında 1356 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçilecek. Sandıklar, konuşmaların yapılacağı Odeon'un bahçesinde kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Konuşmaları dinleyen delegeler, Odeon'dan çıkarak oylarını kullanacaklar. Kurultayda oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabine de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

PM ADAYLIĞI İÇİN 10 İMZA

Parti Meclisi'ne aday olmak isteyenler ise başvurularını ilk gün, genel başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından saat 17.00-19,30 saatleri arasında ya da ikinci gün 08.30-10.00 arasında, Odeon'un bahçesinde oluşturulacak özel PM adaylık başvuru bankolarına yapacaklar. PM adayı olabilmek için yeni tüzük gereği 10 delegenin imzası gerekiyor. Gerekli imzayı bulanlar, başvurularını kabul bankosuna iletecekler.

ANAHTAR LİSTE 70 İLA 75 KİŞİ

10 delegenin imzasını alabilmiş tüm adayların isimleri “çarşaf listede” yer alacak. Delegeler Parti Meclisi için 52 kişiyi bu çarşaf listeden seçecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 ila 75 kişilik bir “anahtar liste” oluşturması bekleniyor.

Muhalif grupların da güç birliği yaparak, ortak bir anahtar liste oluşturacakları kulislere yansımış durumda. Kurultay'da PM için çarşaf listeden yapılacak 52 kişilik seçim dışında, 8 kişilik Bilim Kurulu da ayrı bir liste üzerinden seçilecek. Bilim Kurulu için Genel Başkan'ın hazırladığı 12 kişilik bir aday listesi olacak ve delegeler 8 bilim kurulu üyesini bu 12 kişilik listeden seçecekler.

PM, çarşaf listeden çıkacak 52 kişi ile, Bilim Kurulu listesinden çıkacak 8 kişinin toplamı olan 60 kişiden oluşacak.



Kaynak: Sözcü