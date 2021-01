Soğan üreticisi isyanda: Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor

15 Ocak 2021 Cuma, 09:53

Ekonomik kriz her sektörü ve meslek grubunu etkilemeye devam ediyor. Çiftçiler de krizden etkilenen gruplardan. Önceki gün, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Polatlı soğanı coğrafi işaretini alarak marka tescilini gerçekleştirdi. Fakat, ürettiği soğanı satamayan çiftçi dertli. Restoran, kafe ve lokantaların kapalı olmasından dolayı soğanını satamayan üretici, çaresiz durumda.

“ÜRETİMİ AZALTIRSAK, SOĞAN 10 LİRA OLUR”

Yetkililere, ihracatın önünün açılması için çağrıda bulunan üretici Mesut Gümüş, sorunlarını ANKA’ya anlattı:

“Virüsten dolayı lokantalar, restoranlar kapalı olunca soğan fazla gitmedi. Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin ton civarında bir üretim var, bu Türkiye’ye fazla. İhraç etmemiz lazım. Şu an ihracat açık ancak ihracatın önünde başka engeller var, konteyner fiyatları yüksek. Biz yetkililerin, köylünün tüccarın elinden bunları alıp ihracata vermelerini istiyoruz. Her sene zarar edersek, seneye biz 2 milyon 200 bin ton üretemeyiz, 1 milyon tona düşürürüz soğan 10 lira olur, tüketici kullanamaz. Asgari ücretle, az maaşla çalışan insan soğanı 10 liraya nasıl alacak? Bunu dengelemek lazım.”

“İHRACATIN ÖNÜNÜ AÇIN”

Gümüş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ihracatın önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

“İhracatın önü açılsın. Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor. İtahale gelince her şey ithal ediliyor. En ufak bir şeyde ithal getiriyorlar. Nasıl ithal ediyorsak, fazla olan malı da satmaya çalışalım.”

“ÜRETİCİ ZARARDA, LOKANTALAR AÇILSIN”

Polatlı soğanının 2 ay içinde satılmazsa yeni sezonda başka soğanların çıkmasıyla ürünün ellerinde kalacağını anlatan çiftçi Gümüş, “Soğanı 2 ay içinde satmamız lazım, 2 ay sonra soğan her yerde çoğalır. Bizim soğanlarımızın yarısı çürür. Bu soğanı kim ürettiyse, zararda şu an. Tohumun,ilacın, gübrenin maliyetleri çok yüksek” dedi. Gümüş, “Herkes çok kötü durumda. Çiftçi, köylüler borçlu, bu ürünleri satmadan borç ödeme ihtimalimiz yok. Lokantaların bir an önce açılmasını istiyoruz” diye sitem etti.