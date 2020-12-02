Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
Bursa'da, alkollü oldukları iddia edilen bir grup, gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çevreye küfürler ve tehditler yağdırdı. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, geç saatlerde Nilüfer’e bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Sokakta bağıran grup, taksiciyi ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan kadını da tartakladı. Bağrışları duyup, balkonlara çıkan mahalleli, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptakiler, apartmandakilere tehditler ve küfürler yağdırdı.
Bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, grup bir süre sonra gözden kayboldu.
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