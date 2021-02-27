Sokak ortasındaki kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
Bilecik'te sokak ortasında işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın ateş ettikten sonrası kaçmasının yanı sıra, sokakta bulunan bir kadının ateş edildiği esnada ne yapacağını bilemeden çöp konteynırların arkasına saklanması yer alıyor.
Olay, 2 gün önce Bilecik'in Bozüyük ilçesi 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ramazan Ç. ile Sani Kolcu (52) sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kısa süreli diyalog yaşanan ikiliden Ramazan Ç. belinden çıkardığı tabancayla Sani Kolcu'ya kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sani K. kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası koşarak kaçan Ramazan Ç.'yi yakalanması için tüm ekipler seferler oldu
OLAY SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan olay bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, şahısların sokak üzerinde görüşmeleri, ateş edilmesi ve Ramazan Ç.'nin kaçması yer alıyor. O anda sokak üzerinde yürüyen bir bayan ise silah sesi sonrası ne yapacağı bilememesi ve bir çöp konteynırların arkasına saklanması yer alıyor.
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