Sokak röportajında isyan eden yurttaş gözyaşlarını tutamadı
Sokak röportajları yapan bir YouTube kanalının mikrofon uzattığı vatandaş, cebinde ekmek alacak parası olmadığını söyledi ve "Ben 52 yaşındayım, bugüne kadar ağlamadım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı...
YouTube üzerinden yayın yapan Kendine Muhabir adlı kanal, sokak röportajı yaptığı sırada mikrofon uzattığı bir vatandaş ekonomik duruma isyan etti.
Aylarca yakınlarının yardımıyla pansiyonda kaldığını belirten vatandaş, “Siz hiç yavan ekmek yediniz mi? Sabah kahvaltıda yoğurt ekmek yiyip akşam da aynı şekilde devam ettiniz mi? Ekonomi nerede çok iyi, cebimde ekmek almak için 1,5 lira yok” dedi.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan vatandaş, “Ben 52 yaşındayım, bugüne kadar ağlamadım. Hakkımı helâl etmiyorum” diye konuştu.
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