Sokak röportajında tartışma çıktı: 'Atatürk'ün emanet ettiği gençleri yukardakiler mahvetti'

14 Mart 2022 Pazartesi, 18:07

Bakırköy Özgürlük meydanında sokak röportajı yapan Kanal Dünya isimli YouTube kanalının mikrofon uzattığı iki yurttaş arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşlı adam, farklı görüşlerini belirten kişileri ise ihanetle suçladı.

Tartışmaya sonradan dahil olan bir başkası ise gençlere, “Atatürk’ün emanet ettiği gençler ne hale gelmiş” dedi. Bu söz üzerine bir genç, “Atatürk’ün emanet ettiği gençlik yukarıdaki kişiler tarafından mahvedildi” şeklinde yanıt verdi. Tartışma daha sonra ekonomi ve eğitim ekseninde devam etti.

Kamera: Delil Atak