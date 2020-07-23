Son araştırmada AKP'yi zora sokacak sonuç!

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:39

MAK Danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat, Gökhan Özbek'in 23 Derece programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kulat, dünyanın her yerinde gençlerin muhalif bir ruha sahip olduğunu ifade ederek, "Gençler hep iktidara muhaliftir. Dünyanın her tarafında böyle. Yani şu anda iktidarda CHP olsa gençler bu seferde buraya da muhalif olabilirler" dedi.

Kulat ayrıca politik araştırmalarda gençlerde özellikle son 4-5 yılda AKP'nin gençlerle arasının sıkıntılı olduğunu gördüklerini ifade ederek "Doğu ve Güneydoğu'da gençlerin HDP'ye, İç Anadolu'da milliyetçi yapının daha çok öne çıktığını, Ege ve Trakya'da ise gençler arasında CHP'nin öne çıktığını gördük. Bunun istisnaları da var tabii Konya gibi, Kayseri gibi yerlerde de AKP'nin bireysel anlamda gençlerin bir öndeliği çıkıyor karşımıza" açıklamasında bulundu.

"Z KUŞAĞI İKTİDARA CİDDİ BİR TEHDİT ANLAMINA GELİYOR"

Kulat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim olmaz ise ki ben hâlâ olabileceğini düşünenlerdenim. 2023'te seçim olursa, bugünkü gelişmeler de bu şekilde devam ederse AKP için Z kuşağı ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Çünkü bu kuşağın iktidara bakışı ciddi bir oranda olumsuz.

"AKP'Yİ DESTEKLEYEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 25'LERDEN FAZLA DEĞİL"

iktidar partisini destekleyen gençlerin oranı yüzde 25'lerden daha fazla olmadığını söyleyebilirizŞu an üzerinde çalıştığımız araştırmadan sonra bu rakamları çok daha net söyleyeceğiz. Biz o araştırmada partilerin oy oranından ziyade gençlerin algıları ve politik duruşu üzerinden bir değerlendirme yapacağız.

Bir başka şey de Z kuşağı dediğimiz gençler iktidara muhalif ama muhalefete de çok aşık değil onu da herkesin bilmesi lazım. Muhalefeti de beğenmiyor bu gençler. Türkiye'de siyasete daha mesafeli bir nesil var karşımızda. Siyasetçilerden beklentileri farklı olan bir nesil.

AYASOFYA KARARI AKP'YE OY KAZANDIRIR MI?

Ayasofya kararı AKP'ye oy kazandırmaz, çok net.

Göreceli 3 kişiden 5 kişiden bahsetmiyorum, kayda değer bir oy kazandırmaz. Ayasofya'yı AKP açtı diye AKP'ye ekstra bir oy buradan gelmez. Bu geçmişte olabilirdi ama şu anda Ayasofya'yı açmış olmasının bir oy getirisi olmayacak. Ciddi bir destek var açılması için ama bu muhafazakar camiada yıllardır Ayasofya açılsın beklentisi vardı bu sağlanmış oldu.

Diğer çevreler de şunu söylüyorlar "Artık bu ülkenin başka konuları var. Ekonomi, adalet, sosyal problemler, lütfen toplumun asıl gündemine inin ve bunlara bakın" diyorlar.

İnanın bir Allah'ın kulu bile "Ne güzel oldu Reis Ayasofya'yı açıyor" falan demedi. İnsanlar onun yerine bizi televizyonlardan tanıyınca "Ekonomi ne olacak, tarlaları doğru düzgün ekemedik, çiftçilerin durumu ne olacak" sorularını yöneltiyor"