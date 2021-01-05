Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
Metropoll Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, İmamoğlu ve Yavaş'ın muhalefetin temsilcisi olabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi. Metropoll'ün en beğenilen siyasetçi araştırmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci oldu.
Metropoll Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, Halk Tv'de yayınlanan 'Sözüm Var' adlı programa konuk oldu.
Metropoll’ün araştırmalarına göre; en beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş’ın ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gelirken, dördüncü sırada da Süleyman Soylu yer aldı.
Sencar; Mansur Yavaş’ın popülaritesinin yüzde 58, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 51 olduğunu söyledi.
Anket sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, Yavaş ve İmamoğlu'nu kastederek ''Mevcut parti liderleri halkın önünde 'biz bu işi yapabileceğiz' imajı üretemezlerse bu iki isim sahneye çıktığında sel gibi alıp götürebilir muhalefeti'' dedi.
Sencar, İmamoğlu ve Yavaş'ın muhalefetin temsilcisi olabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi.
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