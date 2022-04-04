Son Dakika: Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu

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Son Dakika gelişmesi... Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

DHA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:49

Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan Hong Kong bandıralı yük gemisi, karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metrelik "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve 'balık adam' ekibi olay yerine sevk edildi.

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