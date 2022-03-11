Son Dakika: Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı, ulaşıma kapatıldı
İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapandı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle derz ayrılması yaşanmış olabileceği bildirildi.
İstanbul'da 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı. Köprüde oluşan 20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.
AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi” denildi.
Habertürk'e konuşan İBB yetkilisi, "Burası açılıp kapanabilen bir köprü. Fırtınadan ve lodostan dolayı bu olağan bir şey. Çalışmanın ardından en azından 1 şeridi trafiğe açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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