Sosyal medyada gündem olmuştu! 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:24

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler’de meydana gelen olay sosyal medyanın gündemine düştü.

Babasının kıraathanesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle kapatılan çocuk, babasıyla birlikte seyyar satıcılığa başladı.Balık satıyorlardı.

Zabıta, baba-oğulun tezgahına el koydu. Dokuz yaşındaki çocuk, zabıtayı engellemek için arabanın peşinden koştu ve “Bırakın” diye bağırdı.

O anlar çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Halk TV muhabiri Dilan Alp ve kameraman Umur Çilingir, baba-oğul ile görüşmeye gitti.

Yaşadıklarını Halk TV’ye anlatan çocuk, “Zabıta boğazımı sıktı ve ‘Devleti de zabıtayı da tanıyacaksın’ dedi” diye konuştu.

Baba ise zor durumda olduklarını da belirterek “Çocuğumun psikolojisi bozuldu” dedi.