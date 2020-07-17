Sosyal medyadanın gündemine oturdu... "Koyu AKP'liydim, keşke aç susuz kalsaydım da onlara oy vermeseydim!"
Sokak röportajında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarından memnun musunuz?" sorusuna bir yurttaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 1.5 yılını geride bıraktı. Yol Tv, yurttaşlara "Yavaş'ın çalışmalarından memnun musunuz?" sorusunu yöneltti.
Röportajlara ise eskiden koyu bir AKP'li olduğunu söyleyen yurttaşın sözleri damga vurdu. Yavaş'a büyük destek veren yurttaşın "Koyu AKP'liydim, keşke aç susuz kalsaydım da onlara oy vermeseydim! Ben bunlar gibi hırsızlığı da beceremiyorum, nasıl geçineceğim?" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
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