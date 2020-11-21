Sosyal medyanın gündemine oturdu! AKP destekçisi kadını sus pus eden soru
Türkiye’de siyasetin gündemini vatandaş nezdinde tutan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi...
Kendine Muhabir adlı Youtube kanalı tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında AKP’ye toz kondurmayan kadınla vatandaşlar arasında dikkat çeken bir atışma yaşandı.
Genç kadın, CHP’yi savunan vatandaşa HDP suçlaması yöneltince, başka bir vatandaş “TRT’ye Osman Öcalan’ı kim çıkardı” diye sordu. Bu soru sonrasında tartışmayı izleyen sokaktaki diğer vatandaşlar alkışlarla destek vererek genç kadına tepki gösterdi.
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