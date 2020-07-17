Sosyal medyanın gündemine oturdu... "Koyu AKP'liydim, keşke aç susuz kalsaydım da onlara oy vermeseydim!"

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:34

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 1.5 yılını geride bıraktı. Yol Tv, yurttaşlara "Yavaş'ın çalışmalarından memnun musunuz?" sorusunu yöneltti.

Röportajlara ise eskiden koyu bir AKP'li olduğunu söyleyen yurttaşın sözleri damga vurdu. Yavaş'a büyük destek veren yurttaşın "Koyu AKP'liydim, keşke aç susuz kalsaydım da onlara oy vermeseydim! Ben bunlar gibi hırsızlığı da beceremiyorum, nasıl geçineceğim?" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.