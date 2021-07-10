Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:54

Halk TV’de ekrana gelen “Perdenin Önü Arkası” programına konuk olarak katılan Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Soylu’nun Diyarbakır annelerine “Erdoğan’a beni övün” dediğini kulis bilgisi olarak aktardı.

Soylu’nun iki gün önce gizlice Diyarbakır’a gittiğini söyleyen Özbey, ziyaretin gizlice yapıldığını söyledi.

Özbey'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

“Sabah erken saatlerde Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi konuşulmaya başlandı. Bana dendi ki iki gün önce Süleyman Soylu gizlice Diyarbakır'a gitti, basına haber verilmedi. Hiçbir fotoğrafının çekilmesine izin verilmedi ve bu sabah geri döndü denildi.

Sonra "Süleyman Soylu Ankara'ya gitti ama daha sonra Erdoğan'ın uçağı ile Diyarbakır'a geldi." denildi. O arada neden gidildiğini bilmiyorum. Orada Diyarbakır anneleri ile konuşmasında "Beni Erdoğan'a övün" dediği söyleniyor.”