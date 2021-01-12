“Sözde Cumhurbaşkanı” tartışmalarında Bahçeli’nin eski sözleri hatırlatıldı: “Mesela benim cumhurbaşkanım değildir. MHP'nin cumhurbaşkanı değildir”
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan, MHP ve AKP'nin sert sözlerle tepki gösterdiği "Sözde Cumhurbaşkanı" tartışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişteki açıklamalarıyla yanıt verdi. Bahçeli o açıklamalarında Erdoğan hakkında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanı olmuştur, milletin cumhurbaşkanı olamamıştır" ifadelerini kullandı.
"Sözde Cumhurbaşkanı" tartışmaları muhalefet ve iktidar bloklarının sert açıklamalarıyla devam ediyor. Son olarak tartışmalara katılan CHP'li Özkan, Devlet Bahçeli'nin eski açıklamalarını hatırlattı.
Devlet Bahçeli o açıklamalarında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanı olmuştur, milletin cumhurbaşkanı olamamıştır. Mesela benim cumhurbaşkanım değildir. MHP'nin cumhurbaşkanı değildir. Çünkü bir parti üzerine çalışıyor. Sayın Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli dün yaptığı açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibariyle Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir."
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